محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- أحمد جمعة:
غازل المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، في الدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة لبلبة عضو لجنة تحكيم نفس المسابقة، وذلك في حفل الختام الذي أقيم مساء أمس الخميس 10 ديسمبر.
وقال سوكوروف إنه بحث عن معنى اسم لبلبة ووجد أن معناه الأمومة والحنية، ليفاجئ الحضور بإهداء لبلبة باقة ورد، لتعلق "شكلها هتقلب بجوازة".
جدير بالذكر أن لبلبة أعلنت في الحفل فوز الفنانة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| مخرج روسي يغازل لبلبة ويهديها باقة وود.. والفنانة: "شكلها هتقلب بجوازة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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