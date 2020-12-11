نيللي كريم تكشف عن مسلسلها لرمضان 2021: أوعدكوا مفيش نكد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالتواجد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.

وكشفت "نيللي" في لقاء مع "DMC"، عن أعمالها الفنية التي تنشغل بها حاليًا، قائلة: "بحضر مسلسل لرمضان بس لسه الورق مجهزش بشكل كامل، والمسلسل مش بس مفيش نكد ده اللي اقدر اوعدكوا بيه".

وأضافت: "وبصور حاليا فيلم (العميل صفر) وهو كوميدي ومستمتعة بيه جدا، حقيقي الكوميديا ليها طعم مختلف واللوكيشن دمه خفيف واحنا محتاجين بهجة في 2020".

ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.