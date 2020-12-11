شاهد| رقص بطل "بـ100 وش" على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تصوير-محمود عبدالناصر: خطف الفنان حسن أبو الروس بطل مسلسل "بـ100 وش"، الأنظار خلال حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42. وظهر أبو الروس وهو يرقص على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، في مشهد أثار إعجاب الحضور. واختتم أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما. ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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