شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى.. من ظهور مختلف بـ"القاهرة السينمائى" إلى "البطن المكشوف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا اللوزى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جريئة لها مع جمهورها، من جلسة تصوير خضعت لها، خلال فترة حملها فى طفلتها الثانية، فظهرت فيها ببطن مكشوف، واستعرضت جانبا مختلفا من شخصيتها أثناء حملها وتأثير الأمومة عليها.

لتتصدر يسرا اللوزى "التريند" للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد أن خطفت الأنظار قبل أيام فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لاحظ كثيرون تغير ملامحها وزيادة وزنها، ما دفع البعض للتكهن بخضوعها لجراحة تجميل، وأرجع آخرون تغير شكلها إلى إنجابها طفلتها الثانية "نادية" منذ أشهر وأنها زدادت جمالا بفعل الأمومة.

لكن الفنانة يسرا اللوزى أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها لم تجر أى عمليات تجميل من قبل، قائلة، "أنا مهما قولت للناس إنى عمرى معملت عملية تجميل محدش هيصدقنى لأن فى ناس بتعمل عمليات تجميل وبيقولوا إنهم معملوش".