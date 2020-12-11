شكرا لقرائتكم خبر عن لما بكون حزين بسمعه.. هكذا تحدث باد بانى عن ألبوم ليدى جاجا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك النجمة العالمية ليدى جاجا شعبية جارفة حول العالم ، ويستمتع الكثير من نجوم العالم من سماع أغنياتها، و كان آخر هؤلاء النجوم هو النجم العالمى باد بانى.

النجم العالمى باد بانى البالغ من العمر ( 26 عام ) أكد أن فى تلك اللحظة التى يشعر فيها بالحزن، يستمع إلى ألبوم إنها " Chromatica " للنجمة العالمية ليدى جاجا وقال: "هذا الألبوم يجعلنى أشعر بسعادة كبيرة عندما أطلقت هذا الألبوم ، كنت فى مرحلة جيدة حقا ، أستمتع بحياتى .. فى الحقيقة أنا أحب هذا الألبوم " ، و هو الخبر الذى تصدر عدد من المواقع الفنية " جاست جيرد ".



ليدى جاجا وباد بانى

يذكر أن بعد سلسلة من التساؤلات التى انتشرت بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية حول تعاون باد بانى مع BTS فى عمل غنائى، قرر بانى أن يرد على ذلك خلال مقابلته مع E! .

باد بانى الذى أطلق ألبومه الغنائى الجديد " El Último Tour Del Mundo " منذ عدة أيام، اعترف بأن ألبومه الأخير هو فى الحقيقة "شئ مختلف" ، كشف أنه على استعداد تام لفكرة التعاون مع الفريق الشهير BTS ، لكن كان مع واحد شروطه التى كانت بمثابة مفاجأة قائلا : " يجب أن اتعلم كيف أرقص أولا .. أنا أعرف كيف أرقص جيدا ، لكن ليس مثل أعضاء فريق BTS ، عندما أتعلم الرقص مثل بإتقان شديد مثلهم، سوف أتعاون معهم " ، وحسب موقع " ايليت دايلى " أن باد بانى لم يعلن عن الموعد الحقيقى لتعاونه مع BTS .