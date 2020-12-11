شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة من حفل زفاف الفنانة رنا سماحة وسامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا من حفل زفاف الفنانة الشابة رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب، حيث يحتفل الزوجان بعقد قرانهما وزفافهما داخل أحد فنادق القاهرة، وسط عدد كبير من أصدقائها من داخل الوسط الفنى وخارجه.

كانت الفنانة رنا سماحة قد احتفلت أمس بيوم "الحنة" مع عدد من صديقاتها ومنهم الفنانة ياسيمن نيازى والفنانة شاهيناز، بحضور الفنان سامر أبو طالب، وشاركت رنا متابعيها بمجموعة من الفيديوهات لاحتفالها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع إنستجرام"، وظهرت بها وهى ترتدى مجموعة من الفساتين المختلفة خلال رقصها وغنائها مع صديقاتها وأقاربها.

وفي أكتوبر الماضي، شاركت المطربة رنا سماحة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة من حفل خطوبتها من الملحن الشاب سامر أبو طالب معلقة عليها :الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، ادعولنا دعوة حلوة".

من جانبها، نشر الملحن سامر أبو طالب صورة أخرى مع خطيبته عبر حسابه الشخصي على انستجرام معلقا :" بسم الله الذى لا يضُر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .. ادعولنا وتمنياتكم بالخير والتوفيق ولكم بالمثل".

من ناحية أخرى، طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم. وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.



جانب من حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب



حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب



رنا سماحة وسامر أبو طالب



رنا سماحة