صورة.. تصرف رومانسي من محمد فراج تجاه خطيبته في القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرص الفنان محمد فراج على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42. وظهر فراج على السجادة الحمراء برفقة خطيبته بسنت شوقي، وفي لقطة رومانسية حمل "فراج" ذيل فستان خطيبته أمام عدسات الكاميرات. ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما. ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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