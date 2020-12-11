محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أثارت مصممة الأزياء ندى كرم جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42. وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورة ندى كرم وأعربوا عن دهشتهم من وجه الشبه بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس. وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما. يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة الراحلة ميرنا المهندس تثير الجدل على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.