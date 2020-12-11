“بدنا السلام” بصوت Massari وAli Gatie.. لبعث الأمل

متابعة بتجـــــــــــــرد: في ظل غزارة الإنتاجات الفنية التي تتخذ من القضايا الإنسانية محوراً لها، أطلق النجمان العالميّان Massari وAli Gatie أغنية “بدنا السلام” على طريقة الفيديو كليب.

وقد صُوّرت الأغنية في ولاية لوس أنجلوس تحت إدارة المُخرج Jay Sansone من استعراض لصورة الأطفال في الحروب وزراعة الأمل لديهم بغدٍ أفضل.

وغنّى النجمان الأغنية، تزامناً مع إطلاقها، خلال الحفل الذي أقامته مُنظمة برنامج الأغذية العالميّ للأمم المُتّحدة بصيغة افتراضية قبيل تسلّمها جائزة نوبل للسلام هذا العام تقديراً للجهود الكبيرة في مُكافحة الجوع حول العالم.

وعن هذا التعاون قال مساري:” أقف اليوم مع أخي Ali Gatie لإيصال صوت من لا صوت لهم. وتابع: “يجب أن نكون نحن التغيير الذي نتمنّى أن نراه في العالم وأن نتكاتف معاً لتحقيق حلمنا بعالم تسود فيه الوحدة والسلام”. وختم مساري قائلاً: “إنّه لشرف لي اليوم أن أطلق هذه الأغنية مع برنامج الأغذية العالميّ للأمم المُتّحدة، أكبر مُنظّمة إنسانيّة في العالم لمُكافحة الجوع”.

لناحيته قال Ali Gatie: “لقد عشنا أنا ومساري تجربة الهجرة مع عائلاتنا، وعانينا من تداعيات الحرب ومن الظلم والتمييز. وكلّ ما نتمنّاه اليوم هو السلام والوحدة والحبّ للعالم أجمع. لذلك، قرّرنا أن نرفع الصوت معاً من خلال هذه الأغنية لنشر رسالة إيجابيّة”.

يُذكر أنّ النجمين سيكونان الصوت الداعم لحملة #ZeroHunger التي أطلقتها مُنظّمة برنامج الأغذية العالميّ في الأمم المُتّحدة، وبالتالي سيعود جزء من ريع أغنية “بدنا السلام I See The Dream” لمصلحة نشاط المُنظّمة حول العالم.