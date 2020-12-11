شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تشوق جمهورها لألبوم "evermore" قبل طرحه بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت، معجبيها وجمهورها عبر إنستجرام بصورة من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "willow"، كما أعلنت أنها ستطرح ألبومها التاسع " evermore" في منتصف الليل.

وكتبت تايلور سويفت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام :"منذ أن كان عمري 13 عامًا، كنت متحمسة لأن أبلغ من العمر 31 عامًا لأنه رقم حظي بالعكس، ولهذا السبب أردت أن أفاجئكم بهذا الآن. لقد كنتم جميعًا مهتمين جدًا وداعمين في أعياد ميلادي ولذا اعتقدت هذه المرة أنني سأقدم لكم شيئا".



النجمة العالمية تايلور سويفت عبر انستجرام

وأضافت :"أعلم أيضًا أن موسم الأعياد هذا سيكون موسمًا وحيدًا لمعظمنا، وإذا كان هناك أي منكم يلجأ إلى الموسيقى للتعامل مع أحبائهم المفقودين بالطريقة التي أفعلها، فهذا مناسب لك. يوجد 15 أغنية في الإصدار القياسي، لكن الإصدار المادي سيتضمن مقطعين إضافيين - "حق حيث تركتني" و "حان وقت الذهاب".



صورة من تايلور سويفت

وفي وقت سابق، وافقت النجمة العالمية تايلور سويفت على ظهور موسيقاها في الإعلان التجاري الترويجي الذي ظهر فيه النجم العالمي ريان رينولدز، وجسد فيه شخصية "الشيطان"، الذي وقع في حب فتاة من على الأرض، واستمرا في المواعدة لفترة طويلة.

وشاركت سويفت متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع تويتر، التريلر الترويجي الجديد، وكتبت: "حسنًا، بينما لم يتم الانتهاء من إعادة أغاني الجديدة، سألني صديقي ريان رينولدز عما إذا كان بإمكانه استخدام مقتطف واحد من أجل إعلان"، في إشارة منها إلى موافقتها استخدام موسيقاها القديمة في الإعلان.