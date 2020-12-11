شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد فوزها بأحسن ممثلة بمهرجان القاهرة: تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة إلهام شاهين فور فوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة عن دور فاتن بفيلم المخرج أمير رمسيس: تحيا مصر، مؤكدة أنها تعملت وتثقفت من مهرجان القاهرة، وأنها استمتعت بافلام الدورة الـ42، واستفادت من الندوات واللقاءات، ووجهت إلهام الشكر لرئيس المهرجان محمد حفظي ولوزارة الثقافة ووزارة الصحة.

وأضافت شاهين علي مسرح حفل الختام أنها تحب السينما وتحب صناع السينما، متمنيه أن يظل اسم مصر عاليا في كل المجالات.

وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"حظر تجول" شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.