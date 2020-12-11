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تعرف على شبيهة ميرنا المهندس فى مهرجان القاهرة السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل والدهشة والتساؤلات أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية حول ظهور الفنانة الراحلة "ميرنا المهندس" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42، حيث ظهرت لها شبيهة بشكل كبير تدعى "ندى أكرم" والتى خطفت الأضواء ما جعل جمهور السوشيال ميديا في حيرة شديدة، وهو ما حدث أيضًا بالنسبة للحاضرين في مهرجان القاهرة، حيث اعتقد الحضور أن ندى أكرم شقيقة ميرنا المهندس نظرًا للشبه بينهما. 

 

"ندى أكرم" مصممة أزياء حاصلة على بكالوريوس في التسوق، اعتمدت في تصميماتها على الثقافة المصرية بشكل كبير فهي دائما يغلب على تصميماتها الطابع الريفى أو الفرعونى، كما اشتهرت بتصميم فساتين الستينيات و السبعينيات.

 

صممت بعض الإطلالات الرائعة لكثير من النجوم منهم مى عز الدين، كما عبرت عن احترامها لجرأة في اختيار إطلالاتها ودافعت عنها قائلة  "بتعجبنى جرآتها ومش من حق حد يحكم على لبسها".

 

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