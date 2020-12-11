شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطمئن جمهورها: "بتعالج من 6 شهور.. وبنسى ألبس الخرزة الزرقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فيفى عبده، إنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، إلى أن الصوة المتداولة عبر فيس بوك قديمة وأنها سبب دخولها الميديا.

وتابعت "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".

وردا على الإعلامية نجوى إبراهيم بقولها: "انتى اتحسدتى"، قالت فيفى عبده: "العين مذكورة في القرآن ومش لاقيالها حل، والخرزة الزرقاء بنسى ألبسها، والبيت مليان خرز أزرق".

وعلقت الإعلامية نجوى كرم قائلة: "سألت دكتور ليه الأرزق؟، قال إن اللون الأزرق أول لون تتعرف عليه العين، ونجد بعض البلاد العربية مشهورين بالعين الزرقاء".

ومن جانبه علق الإعلامى وائل الإبراشى: "بختلف معاكم، واحنا بنحارب الشعوذة والجدل، والناس يجب أن تلجأ للقرآن".

وعن الراقصات الأجنبيات، قالت: "دول زمبلك ملهمش في الرقص الشرقى، أنا سيبت الأفراح بقالى فترة، وبكتفى أطلع مع جمهورى من بيتى"، مردفة: "أنا مش ضد الراقصات الأجنبيات احنا اللي بنعلمهم، لكنهم مبيقدموش فن، ومش عارفة مين لورديانا دى".