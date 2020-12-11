شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون وشقيقتها تهربان من شتاء نيويورك إلى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هربت النجمة العالمية باريس هيلتون برفقة شقيقتها نيكي هيلتون من الأجواء الباردة التي تشهدها نيويورك في الشتاء خلال هذه الأيام إلى قضاء وقت ممتع في مدينة لوس أنجلوس داخل أحد الفنادق المملوك لسرطان بروناي.

وشاركت باريس هيلتون عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين لتوثيق لحظات ممتعة مع شقيقتها داخل فندق مملوك لسرطان بروناي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا الأسبوع قبل موسم الكريسماس.



باريس هيلتون وشقيقتها

وظهرت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا في صورة سيلفي رائعة بصحبة شقيقتها وهما يعانقان بعضهما البعض ويستمتعان بالأجواء في لوس أنجلوس، وليست هذه المرة الأولى التي يزران فيها هذا الفندق، حيث تواجدت فيه نيكي هيلتون حينما كانت تنتظر طفلها الأول من زوجها جيمس روتشيلد.



صورة نشرتها باريس هيلتون عبر انستجرام

وفي وقت سابق، احتفلت النجمة العالمية باريس هيلتون بعيد ميلاد صديقتها الفنانة بريتنى سبيرز، حيث شاركت جمهورها البالغ 13 مليون متابع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورًا تجمعها مع بريتنى سبيرز من دولاب الذكريات.

ووجهت باريس هيلتون رسالة إلى صديقتها بريتنى سبيرز التي تحتفل بعيد ميلادها الـ39 عبر إنستجرام قائلة: "عيد ميلاد سعيد بريتني سبيرز!.. الكثير من الذكريات الممتعة معًا.. يا لكِ من روحك الحلوة، جميلة من الداخل والخارج وقلبك من الذهب، أتمنى لكِ الأفضل وأرسل لك الكثير من الحب".