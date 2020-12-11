شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم النهار يكشف عن موعد عرض مسلسله الجديد "DNA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج الفنان السورى "معتصم النهار" لمسلسله الجديد "DNA" حيث نشر البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وعلق قائلاً: موعد طرحه السبت المقبل 12 ديسمبر، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن مسلسل "DNA" بطولة معتصم النهار، دانييلا رحمة، عمار شلق، ساشا دحدوح، تأليف ريم حنا، وإخراج المثنى الصبح ، ويضم العمل 10 حلقات تتضمن قصة إجتماعية مستوحاة من قصة حقيقة مليئة بالإثارة والتشويق ومثيرة للجدل.

وعرض للفنان معتصم النهار خلال الآونة الأخيرة العديد من الأعمال الدرامية على المنصات الألكترونية ، وهم مسلسل "المنصة"، وشاركه البطولة مكسيم خليل، وتأليف هوزان عكو وإخراج الألماني رودريغوكيشنر، مسلسل " من الأخر" الذي شارك في بطولته مع الفنانة ريتا حايك ومجموعة كبيرة من النجوم هم بديع أبو شقرا و ‏سينتيا صامويل و رلى حمادة وهيام أبو شديد و من إخراج شارل شلالا وتأليف إياد أبو الشامات ، مسلسل "أسود فاتح" شاركه في بطولته هيفا وهبي و صبرى فواز و أحمد فهمى و روجينا ، و هو من تأليف أمين جمال وإخراج محمد العدل.