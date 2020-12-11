شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأولى من حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبوطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مساء اليوم الخميس الفنانة الشابة رنا سماحة بعقد قرانها وزفافها على الفنان سامر أبو طالب داخل أحد فنادق القاهرة، وسط عدد كبير من أصدقائها من داخل الوسط الفنى وخارجه، وينشر ”الخليج 365” أول صورة من حفل الزفاف.

رنا سماحة وزوجها فى حفل زفافهما كانت الفنانة رنا سماحة قد احتفلت أمس بيوم "الحنة" مع عدد من صديقاتها ومنهم الفنانة ياسيمن نيازى والفنانة شاهيناز، بحضور خطيبها الفنان سامر أبو طالب، وشاركت رنا متابعيها بمجموعة من الفيديوهات لاحتفالها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع إنستجرام"، وظهرت بها وهى ترتدى مجموعة من الفساتين المختلفة خلال رقصها وغنائها مع صديقاتها وأقاربها، وذلك بعد إعلان خطوبتها شهر أكتوبر الماضى.

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