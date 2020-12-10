المسلسلات الأكثر بحثًا في تركيا للعام 2020

متابعة بتجــــــــــــرد: مفاجآت كثيرة حملتها قوائم الأكثر بحثاً للعام 2020 التي أصدرها محرك البحث “غوغل” أخيراً، ومن ضمنها قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً في تركيا، حيث تضمّنت عدداً من المسلسلات الجديدة والتي لم يعرض منها سوى خمس حلقات كمسلسل “اللهيب” الذي بدأ عرضه أخيراً، ولكنه لفت الأنظار إليه بسبب طرحه لقضايا تعنيف المرأة بكل جرأة واحتل المسلسل المرتبة الخامسة ضمن قائمة العشرة مسلسلات الأكثر بحثاً في تركيا.

وبالعودة إلى المرتبة الأولى، فقد احتل مسلسل “الخائن” أو “عديم الوفاء” وهو أيضا من المسلسلات التي بدأ عرضها حديثاً ويطرح أيضاً قضايا تتعلق بالمرأة والخيانة الزوجية وتؤدي بطولته جانسو ديري. فقد استطاعت الحلقة السادسة منه أن تتجاوز مسلسل “المؤسس عثمان” في نسبة المشاهدة.

وحلّ في المرتبة الثانية مسلسل “الطبيب المعجزة” والذي لا يزال محافظاً على نجاحه في الموسم الثاني.

المرتبة الثالثة كانت من نصيب مسلسل “شقة الأبرياء”، وهو من المسلسلات التي عرضت في بداية الموسم الدرامي الشتوي، وشد الجمهور إليه نظراً لأنه مقتبس من قصة حقيقية، ويحقق نسبة مشاهدة عالية جداً ويتصدر على المسلسلات التي تعرض معه في الليلة نفسها وهو دراما نفسية معقدة ومشوقة في الوقت نفسه.

المسلسل الصيفي “أنت اطرق بابي” احتلّ المرتبة الرابعة، ويتمتع بطلاه كرم بورسين وهاندا ارتشيل بشعبية كبيرة بين المراهقين والشباب.

أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب “الغرفة الحمراء” وهو أيضاً دراما نفسية مقتبس من قصص واقعية ويسلط الضوء على تأثير العنف في الطفولة على الانسان عندما يكبر، ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.

مسلسل “السيد الخطأ” للممثل المثير للجدل جان يمان، ورغم توقّفه وعدم استمراره لموسم ثانٍ احتل المرتبة السابعة.

أما مسلسل “اتصل بوكيل أعمالي”، والذي أيضاً يعتبر ضمن المسلسلات التي بدأت حديثاً في الموسم الشتوي، ورغم أنه لم يحقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا، إلا أنه احتلّ المرتبة الثامنة ضمن قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً.