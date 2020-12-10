إلهام شاهين أحسن ممثلة عن "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت الفنانة المصرية إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس.

وتسلمت إلهام شاهين جائزتها من الفنانة لبلبة عضو لجنة التحكيم، وعبرت عن سعادتها وحماستها لتقديم العديد من الأعمال السينمائية.

وكانت الجائزة بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 من المهرجان المقام في دار الأوبرا المصرية بوسط العاصمة القاهرة.

وشهد مهرجان القاهرة العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول"، الذي تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

أما فيلم "مؤتمر" الذي تشارك في إنتاجه إستونيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه بعد مرور عدة سنوات على حادث إرهابي مؤلم داخل أحد مسارح موسكو، تقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمر تذكاري داخل نفس المسرح وتدعو الناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

ويقام حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرِّم في حفل الافتتاح بجائزة "الهرم الذهبي" التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.