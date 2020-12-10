"القاهرة السينمائي" تمنح تنويها خاصا لفيلم "خريف التفاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

منحت لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، تنويها خاصا للفيلم المغربي "خريف التفاح - The Fall of Apples Trees" إخراج محمد مفتكر، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الدولي الأول، وتدور أحداثه في قرية مغربية في الجبال حيث تنمو أشجار التفاح في ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة والحب والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية التي يطرحها عليه الأب غريب الأطوار.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل من؛ الممثلة المصرية يسرا اللوزي، والمخرج والمنتج الإماراتي، علي مصطفى، والممثلة والمؤلفة والمخرجة اللبنانية، زينة دكاش.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.