تراند اليوم : دينا فؤاد تتألق على بإطلالة جذابة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

تألقت دينا فؤاد، فى حفل ختام الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، حيث ظهرت بإطلالة راقية وجذابة خلال تواجدها على “الريد كاربت”، وبدت إطلالتها أكثر من رائعة بشهادة الجمهور الذى أثنى على إطلالتها الراقية، والتى تمثلت فى فستان أسود رقيق وجذاب.

وتترقب وجه القمر خلال أيام عرض مسلسلها “جمال الحريم”، حيث تظهر فى أحداث المسلسل بشكل لافت وجذاب، ومميز عن شخصياتها السابقة، إذ بدت فى البرومو الأول للعمل بطبيعتها تارة، وفى شكل فتاة “ملبوسة” تارة أخرى، وظهر إبداعها فى تجسيد الشخصيتين، حيث يأخذ العمل الطابع المختلف فى فكرته وشكله ومضمونه، وأظهرت دينا من خلال البرومو قوة تماسكها والمامها بتفاصيل الشخصية، وامتلاكها طاقة تمثيلية رهيبة، وتعبيرها بإبداع فنى مذهل عن تفاصيل شخصياتها سواء وهى فتاة عادية تمارس حياتها، وأيضا وهى “ملبوسة” إذ تتحول عينيها وترتعش وتنقلب وتتحول من شخصية الى أخرى بشكل مبهر ومختلف.

وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال الكثيرة والمتعددة التى تلقتها عقب نشر البرومو، خصوصا وأنه حاز على اعجاب الجميع، مؤكدة أن العمل سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روح مختلفة، موضحة أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة.

ومسلسل “جمال الحريم” ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، أشرف مصيلحى، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.



