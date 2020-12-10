تراند اليوم : أمير شاهين بدراع واحد في ختام القاهرة – إتفرج

ظهر الفنان أمير شاهين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بذراع مكسور.

ودخل أمير إلى السجادة الحمراء برفقة زوجته، وكان يضع يديه في جبيرة.

واللافت للنظر أن أمير ظهر في الفعاليات دون هذه الإصابة، لكن جاء في الختام مصابا.

يذكر أن أمير شاهين ظهر بذراع مكسور أيضا خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأوضح وقتها إنه سقط على ذراعه فأصيب إصعه بشرخ”.

جدير بالذكر أن أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين احتفل بزفافه مطلع شهر أكتوبر الماضي، على منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يوما من إعلان خطبتهما.

وحرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على حضور حفل الزفاف كان أبرزهم كل من محمد منير هاني سلامة ومنة شلبي وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي وبوسي شلبي وبشرى.



