تراند اليوم : أمازون- تجمع جورج كلوني وبن أفليك في فيلم جديد.. إتفرج

أعلن الممثل الأمريكي بن أفليك مشاركته في فيلم جورج كلوني الجديد المأخوذ عن رواية The Tender Bar.

رواية “ذا تندر بار” مأخوذة عن مجموعة مذكرات للكاتب جي. أر. مورينجر، تتبع رحلة الكاتب خلال تقدمه بالعمر في مدينة لونج أيلاند، حيث يبحث عن والده الذي لم يعرفه يومًا.

ووفقًا لموقع “ديدلاين” الأمريكي، تشرف شبكة “أمازون” على إنتاج وتوزيع الفيلم، فيما يقوم جورج كلوني بإخراجه.

وينضم المؤلف الفائز بالأوسكار، وليام موناهان، إلى طاقم العمل، برفقة بن أفليك، الذي لم يفصح بعد عن تفاصيل دوره الجديد.

وسبق أن عمل الثنائي كلوني وأفليك سويًا في فيلم الإثارة Argo “أرجو” عام 2012، حيث لعب أفليك دور البطل الرئيس ومخرج الفيلم، فيما شارك كلوني في عملية الإنتاج، وترشح الفيلم لـ 7 جوائز، فاز بـ 3 منها.

