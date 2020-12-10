متابعة بتجــــــــــرد: بعدما تناقلت صفحات إلكترونية شائعة وفاة الفنان السوري القدير دريد لحام، ما دفع ابنته ديما للخروج عن صمتها ونفي الشائعة جملةً وتفصيلاً.
وجاء الرد الرسمي عبر نقابة الفنانين السوريين والتي أصدرت بياناً ردت فيه على الشائعات التي تطاول صحة لحام، وأكدّ فرع النقابة في دمشق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أن “دريد لحام بألف خير ولا صحة لما يشاع من أخبار مفبركة”.
وطالبت النقابة الصحافة والمتابعين “عدم تصديق أي خبر يخص السادة الفنانين، ما لم يصدر عن صفحات نقابة الفنانين في سوريا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الشائعات.. النقابة تؤكد: “دريد لحام بألف خير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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