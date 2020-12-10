أريانا جراندي تتعاون مع نتفليكس في فيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مغنية البوب الأمريكية أريانا جرندي مشاركتها في فيلم جديد من إنتاج نتفليكس بعنوان: Excuse Me, I Love You "اعذرني، أحبك".

ووفقًا لمجلة "هير" الأمريكية، يتتبع الفيلم المغنية في آخر جولاتها الغنائية العام الماضي، ويعرض مشاهد حصرية لم يسبق عرضها، إضافةً إلى لحظات حميمية عاطفية من حياتها الشخصية.

وأكدت "جراندي" الخبر على حسابها الشخصي على أنستقرام بقولها: "أعلم أن الفيلم يركز على جولة غنائية وحدة دونًا عن مئات العروض التي قدمتها، لكنني أرغب في شكر جمهوري على منحي أكثر مما حلمت به".





وأضافت: "صناعة الموسيقى هو كل ما حلمت بفعله هذه الأعوام، ورغم أنني أطمح إلى بعض التغيير في المستقبل، لكني ممتنة لجمهوري للغاية".

وطرحت "جراندي" ألبومها السادس في شهر أكتوبر الماضي/تشرين الأول الماضي، ليحتل المركز الأول في قائمة بيلبورد، ويصبح بذلك خامس ألبوم لها يقتنص هذا المركز.

ومن المتوقع طرح الفيلم في 21 ديسمبر/كانون الأول.



