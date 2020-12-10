رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يكشف نسبة الحضور بـ"دورة كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن نسبة حضور النسخة 42 أقل 20% عن العام الماضي.
وقال حفظي في مقابلة تلفزيونية، الخميس، إن هذه النسبة تعد كبيرة خصوصاً أن فعاليات الدورة أقيمت في ظل ظروف صعبة بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وعن توقعاته لجوائز الدورة الـ42 قال حفظي: "أتوقع أن تكون النتائج عادلة جداً، والتقييمات ستكون منصفة".
ويقام حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكُرِّم في حفل الافتتاح بجائزة "الهرم الذهبي" التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.
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