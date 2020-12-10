HBO تعيد مسلسل الرعب "True Blood" للحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة البث الإلكتروني HBO عن إعادة إنتاج مسلسل الرعب True Blood (دم حقيقي).

ووفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، يشارك الكاتب المسرحي روبرتو أجيري ساكاسا في تأليف وإنتاج المسلسل الجديد.

وينضم إلى طاقم عمل المسلسل الجديد ألان بول، العقل المبدع وراء المسلسل الأصلي، بدور المنتج التنفيذي للمسلسل الجديد.

وذكر الموقع أن انضمام أي من أبطال المسلسل الأصلي ما زال قيد المفاوضات.





مسلسل "دم حقيقي" مأخوذ من سلسلة روايات بعنوان: The Southern Vampire للكاتب شارلين هاريس، وقد صدر لأول مرة عام 2008 على شبكة HBO، واستمر لمدة 7 مواسم حتى 2014.

المسلسل الأصلي من بطولة آنا باكوين وستيفن موير وريان كوانتن وألكسندر ساسجارد، ويدور حول نادلة تكتشف عالمًا خارقًا جديًا عندما تلتقي بمصاص دماء.



