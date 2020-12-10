آلام شديدة تحتجز جورج كلوني في المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المخضرم جورج كلوني أنه احتُجِز في مستشفى الطوارئ بسبب إصابته بآلام شديدة في المعدة، إثر فقدانه الوزن.

واضطر كلوني إلى خسارة ما يقرب من رطلين من وزنه، للمشاركة في فيلمه المقبل The Midnight Sky (سماء منتصف الليل)، حيث يلعب دور عالم وحيد يحاول تحذير سفينة فضاء من كارثة على الأرض.

وفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، تطلب الاستعداد للدور خسارة كلوني نصف وزنه تقريبًا، إلى أن أصيب الممثل بآلام حادة، وتم تشخيصه بالإصابة بالتهاب البنكرياس، ويشتبه أن يكون لنظامه الغذائي دور في مرضه.





وقال كلوني: "يبدو أنني كنت أحاول خسارة وزني بسرعة دون مراعاة لصحتي".

وأضاف كلوني الذي يعود للتمثيل بعد غياب 4 أعوام: "لقد أخذت بعض الأيام للراحة وأشعر بتحسن، وهو ما أحتاجه بشدة خاصةً أن الدور أضخم من أي شيء قدمته سابقًا".





فيلم "سماء منتصف الليل" مأخوذ عن سلسلة روايات للكاتبة ليلي بروكس بعنوان Good Morning, Midnight.

ويشارك كلوني البطولة، الإنجليزية فيليستي جونز، ويطرح الفيلم على شبكة نتفليكس في 23 ديسمبر/كانون الأول.





