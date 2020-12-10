شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: قررت الغناء باللهجتين الخليجية واللبنانية وألبومى المصرى جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب رامى جمال، عن أنه قرر خوض تحدى جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء بالهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول بما يحبون، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغنية باللهجة المصرية العامية "جاهز" ومن المقرر طرحه قريبًا.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: "من التحديات اللى قررت خوضها أنى أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصرى صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".



رامى جمال

ويتعاون المطرب رامى جمال، مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، فى 6 أغنيات ضمن ألبوم رامى جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور فى تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقى فسيتولى عدد أخر من الملحنين مهمة تلحينهم، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365".

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "أنا لوحدى" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامى جمال، "مش ملاحظ حاجة"، من كلمات أحمد المالكى، "بيهم كلهم"، من كلمات أحمد المالكى، "تسد النفس"، من كلمات جمال الخولى، وغيرهما.

يذكر أن الفنان رامى جمال حرص على استطلاع رأى متابعيه لطرح أغنيته الجديدة التى انتهى منها هذه الأيام أم ينتظر لبعض الوقت لطرحها، وكتب رامى جمال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "أنا بصراحة جاهز بالغنوة بس مش حاسس اليومين دول الوقت مناسب للنزول ولا أنتو شايفين إيه"، وانقسمت آراء متابعيه إلى فريقين؛ فريق يريده أن يطرح الأغنية هذه الأيام، والفريق الآخر طالبه بتأجيل طرحها لبعض الوقت.