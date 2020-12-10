شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حفلتى عمر خيرت فى الأوبرا الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلتين متتاليتين على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء 15و16 من الشهر الجارى فى إطار احتفالات دار الأوبرا بأعياد الكريسماس.

وأعدت دار الأوبرا المصرية برنامجا فنيا متميزا احتفالا بأعياد الكريسماس، وعيد الميلاد المجيد حيث استعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى ببرنامج فني متميز احتفالا بهذة المناسبة بمشاركة أكثر من 150 فنانا من فرق كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتحت إشراف المدير الفنى، والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية )ومساء الاحد والاثنين 14،13 ديسمبر على المسرح الكبير.

صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، وأضاف أن احتفالات الكريسماس تعد من المناسبات الراسخة التى تحرص الأوبرا على تقديمها سنويا في هذا التوقيت، وتحمل في مضمونها رسالة سلام وتسامح ومحبة إلى العالم بلغة الموسيقي التى يتحدثها كل شعوب الأرض، وأشار الى المظاهر الاحتفالية التى تنفذها الاوبرا بداية من الساحات الخارجية التى تتزين باشجار الكريسماس وأعياد الميلاد والإضاءات الداخلية والخارجية التى تمثل أنوار العام الجديد، وأكد انه على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا الا ان مصر تظل هي منارة الفن والابداع التى تضىء العالم بثقافتها وفنونها مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الجمهور .