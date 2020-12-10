شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى يهدى الدورة الـ 42 لـ محمود ياسين والنجوم الراحلين فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، الدورة الـ 42 لـ النجوم الراحلين في عام 2020، ومنهم محمود ياسين وشويكار وسمير الإسكندراني وسناء شافع وجورج سيدهم ونادية لطفي وغيرهم ممن رحلوا في 2020، وأضاف أن المهرجان ورغم ظروف فيروس كورونا، إلا أن عدد التذاكر بالحفل وصل إلى 30 ألف تذكرة.

وكان السيناريست محمد حفظى قد واجه انتقادا لاذعا من أسرة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، لعدم تكريم اسمه فى حفل افتتاح المهرجان.

واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.