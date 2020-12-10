شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود شعار نجمات مهرجان القاهرة.. أبرزهن ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب وهنا شيحة ولجين عمران وهاجر الشرنوبي وصفاء جلال ونهال عنبر بفساتين من اللون الأسود، ويبدو أنها موضة ختام هذا العام، حيث ظهرت هن الفنانات بشكل أنيق وجذاب على السجادة الحمراء لحفل الختام.

يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.

واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.