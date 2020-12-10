شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: "سارق الفرح" عرّف الوطن العربى بيا كممثل وجيت مكان محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم ماجد المصرى إن الفترة المقبلة ستشهد شكلا جديدا له فى نوعية الأدوار التى سيقدمها، موضحا أن كل سن وله أدوار المعينة، على حد وصفه، وذلك على هامش تكريمه فى ندوة فنية باليوم السابع.

وتحدث المصرى عن بداياته الفنية، حيث قال إن أول من قدمه في مجال التمثيل، المخرج داوود عبدالسيد في فيلم "سارق الفرح"، وأن الوطن العربى علم أن هناك ممثلا اسمه ماجد المصرى من خلال هذا العمل، وبعدها أخذه المخرج رأفت الميهى في فيلم مع ليلى علوى وبعدها توالت الأعمال الفنية.

وأشار المصرى إلى أن فيلم "سارق الفرح" كان مرشحا له عدد من الأبطال من ضمنهم محمد فؤاد وغيره، ولكن استقروا في النهاية على وجه جديد لتقديمه.

وكان المصرى قد أدلى خلال الندوة بالعديد من التصريحات الأخرى منها أنه يجسد ضمن أحداث مسلسل "الملك أحمس" المقرر طرحه خلال الموسم الرمضانى المقبل "كينزر"، وهو أحد قادة الهكسوس، موضحا أنه يحاول أن يقترب من الشخصية التى سيقدمها.

وأضاف المصرى قائلا: "شركة سينرجى تبذل جهدا كبيرا من أجل إخراجه بشكل يليق بالدراما المصرية، بالإضافة إلى الديكور الضخم المبنى من أجل العمل، والاستايلست مونيا فتح الباب، كما أن آل دياب شيرين ومحمد وخالد كاتبين ورق حلو ومبذول فيه جهد كبير، بالإضافة إلى الاستعانة بمدربين من الخارج للتدريب على مبارزة السيوف وغيره".

يذكر أن مسلسل "الملك أحمس" من إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.