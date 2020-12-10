جومانا مراد وسمية الخشاب وأسماء جلال.. أبرز حضور ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، حضور عدد من النجوم على السجادة الحمراء بالمهرجان.

ومن بين هؤلاء النجوم كل من: المنتج محمد حفظي، يوسف عثمان، مادلين طبر، مريم الخشت، أسماء جلال، ريموشكا، سمية الخشاب، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر.

ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.