إلهام شاهين عن قضية "حظر تجول": فيه شخصيات دي تستحق القتل مليون مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بمنافسة فيلمها "حظر تجول"، على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، قائلة: "أدعولي يارب الفيلم ياخد جايزة".

وخلال لقائها مع DMC، قالت إلهام: "تجربة حظر تجول بعتبرها تجربة مهمة بالنسبالي ودور جديد وكان صعب ألاقي دور جديد بعد كل نوعية الأدوار اللي قدمتها قبل كدا، مش بس دور جديد هي قضية جديدة ومتمش طرحها قبل كدا"

وأضافت: "الفيلم لم يخدش حيائنا لحظة القضية مهمة أوي وهتفتح ملفات كتير ولازم يكونلها عقوبات جامدة، وانا سألت قانونيًا وعرفت أن عقوبة الأشخاص اللي بيخطئوا في حق أسرهم وفي حق المجمتع بالشكل ده بتصل إلى حد الإعدام وحقيقي يستحقوا ويستحقوا القتل مليون مرة".

ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.