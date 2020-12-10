ليلى علوي من ختام القاهرة السينمائي: مبسوطة بخروج المهرجان بشكل مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، مؤكدة إنها اعتادت على المشاركة به على مدار 35 عامًا.

وقالت "ليلى"، خلال لقائها مع DMC: "المهرجان ملفت ومبهج ومنظم وبه احترام للآخر جدا كلنا واخدين بالنا من نفسنا ومن اللي حوالينا".

وأضافت: "كنت سعيدة لما بيقولوا مش لاقيين التذاكر لأن الجمهور هو سبب النجاح، ومبسوطة أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خرج بالشكل المشرف ده".

كما أشادت بفيلم "حظر تجوال" للفنانة إلهام شاهين.

ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.