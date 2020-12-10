تراند اليوم : شاهد.. رانيا يوسف تثير ضجة بعد ظهورها بفستان شفاف بمهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف مساء الخميس في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، والذي انطلق منذ الأربعاء الماضي، واستمرت فعالياته 9 أيام.

وأطلت رانيا يوسف بفستان جريء انقسم للونين، الجزء الأعلى من الشيفون الشفاف يظهر معظم مفاتن الجسم بشكل كبير خاصة منطقة الصدر والتاتو بكتفها، أما الجزء الأسفل فجاء باللون الأبيض وهي عبارة عن جيب من الفيزون الضيق له فتحة طولية بالساق اليمنى واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والمكياج البرونزي.

وتصدرت رانيا يوسف حديث الجمهور عبر السوشال ميديا بعد دقائق قليلة من ظهورها على الريد كاربت، خاصة وأنها لم تشارك في حفل الافتتاح بسبب عدم توجيه دعوة لها وفق ما صرح مصدر لـ"فوشيا "بأن إدارة المهرجان ترغب في أن تكون مختلفة وبشكل كليّ عن مهرجان الجونة كي لا يقال عنه بأنه مهرجان استعراض فساتين.