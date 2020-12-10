وزيرة الثقافة في ختام القاهرة السينمائي

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وصلت منذ قليل، وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وكان في استقبالها السيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان.
يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.
واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض
وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".
وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.
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