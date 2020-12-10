داليدا خليل وأسماء جلال بالأبيض الملائكي على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ظهور ملائكي بالأبيض للبنانية داليدا خليل والفنانة أسماء جلال على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث يقام حفل الختام بمسرح النافورة بساحة دار الاوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تحيي حفل الختام المطربة السورية لينا شاماميان، بأغنية عن السينما، كما يشهد الحفل توزيع جوائز للأفلام الفائزة بالمسابقة الدولية.

وكان قد إنطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يوم 2 ديسمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن

العربي والغربي، كما كرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

وكان قد افتتح حفل الإفتتاح، نجم الجيل الفنان تامر حسني، بأغنية "الدنيا فيلم" وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها

الفنان إيهاب عبد الواحد.

واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلماً من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختار المهرجان في حفل الإفتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.