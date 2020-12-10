أول تعليق لـ محمد حفظي على انتقادات الدورة 42 للقاهرة السينمائي

علق محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، على كل الانتقادات التي طالت هذه الدورة بدءا من عدم توفر تذاكر الأفلام وتكريم الفنان الراحل محمود ياسين.

وقال محمد حفظي: "دار الأوبرا المصرية متوفر بها 5 قاعات لعرض الأعمال، وبسبب الإجراءات الاحترازية فكل قاعة متاحة بنسبة 50%، لم نستعين بقاعات عرض خارج الأوبرا للحفاظ على الإجراءات الأمنية، وحاولنا حل مشكلة عدم توافر التذاكر بعرض الفيلم أكثر من مرة، ولكن ليست كل الأفلام بسبب الوقت".

أما عن عدم إهداء الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي لأحد الفنانين الراحلين هذا العام، قال حفظي: "تغيير اسم الدورة وإهدائها لأي شخص هو أمر استثنائي، ويتم التحضير

له مبكرا، فهذا العام كان التكريم لصالح نجوم على قيد الحياة، أما العام الماضي عند إهدائها للراحل يوسف شريف رزق الله فهو خدم المهرجان 30 عاما ويجب علينا ذلك اعترافا بفضله".

وأكد حفظي أن اختيار المكرمين يتم اختياره وفقا للجنة استشارية ويتم قبل فترة كبيرة من إقامة المهرجان، وهناك الكثيرون ممن رحلوا عن عالمنا هذا العام.

ويشهد حفل الختام اليوم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.



واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20

فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله