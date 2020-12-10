نقابة الفنانين السوريين توضح حقيقة وفاة دريد لحام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 08:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 6:58 مساءً

بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثل السوري دريد لحام، أوضحت نقابة الفنانين السوريين أن دريد لحام بألف خير ولا صحة لما يشاع من أخبار مفبركة.

وطلبت النقابة عدم تصديق أي خبر يخص السادة الفنانين، ما لم يصدر عن صفحات نقابة الفنانين في سوريا.

وأصدرت نقابة الفنانين السوريين، اليوم، بيانا ردت فيه على الأخبار التي تنتشر عن وفاة الممثل السوري دريد لحام. وأكد فرع النقابة في دمشق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أن “دريد لحام بألف خير ولا صحة لما يشاع من أخبار مفبركة”.

وطلبت النقابة “عدم تصديق أي خبر يخص السادة الفنانين، ما لم يصدر عن صفحات نقابة الفنانين في سوريا”.

ويشار إلى أن ديمة ابنة دريد لحام نفت شائعة وفاة والدها، وأكدت أنه “من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطاوله وعائلته ومحبيه”، بحسب تلفزيون “الجديد” اللبناني. وأشارت إلى أن والدها بصحة جيدة، وكل ما تم تداوله مجرد شائعات”