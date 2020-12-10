تراند اليوم : لعيون الستات .. رضوي الشربيني بتوجه تحية خاصة : لحم كتافي من خيركم

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صور من أحدث جلسة تصوير مع المصورة بيلو حسين.

كتبت رضوى الشربيني معلقة عبر Instagram: “لو زى ما بتقولوا أنى عملت حاجات كويسه لستات و بنات كتير…فده اسمه جزء صغير من جمايلهم عليا”.

يذكر أن رضوى الشربيني احتفلت مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على Instagram إلى 12 مليون متابع، وكتبت موجهة رسالة إلى متابعيها وقالت: “١٢ مليون سند وظهر…١٢ مليون وقفوا جنبى وساعدوني علشان اوصل لكل ده…١٢ مليون كلمه حلوه او طبطبه عليه فىً وقت منا مضيقه…١٢ مليون مسؤليه وثقه يارب ابقى قدها.. ١٢ مليون بحبكم و بموت فيكم… و ١٢ مليون بوسه و حضن و عرفان بالجميل منى ليكن يا حبايب قلبي”.