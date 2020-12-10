تراند اليوم : الفنان المتهم بالتطبيع يتصدر “يوتيوب” بأغنيته الجديدة

أعلن الفنان المتهم بالتطبيع، اليوم الأربعاء، تصدر أغنيته الجديدة “أنا التوب” التريند في موقع “يوتيوب”.

ونشر الفنان المتهم بالتطبيع مقطع فيديو قصير، عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، معلقا عليه “الحمد لله أغنية التوب تريند رقم واحد على يوتيوب مصر”.

وقال “أخيرا أغنية إعلان اتصالات أنا التوب كاملة انهاردة الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

يشار إلى أن الفنان المتهم بالتطبيع أعلن إطلاق الأغنية الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، والخاصة بالدعاية لإحدى شركات الاتصالات في مصر.

وأثار الفنان المتهم بالتطبيع، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب الفنان المتهم بالتطبيع وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” للمتهم بالتطبيع وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المتهم بالتطبيع مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.



