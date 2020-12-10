إيرادات الأربعاء.. "خان تيولا" الثاني و"فيرس" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "فيرس"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال الثمانية مجتمعة أمس الأربعاء 9 ديسمبر، إيرادات قُدرت بـ172 ألفا و284 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 60 ألفا و386 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

خان تيولا

حصل على المركز الثاني فيلم "خان تيولا"، وحقق 40 ألفا و720 جنيها.

خان تيولا يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 26 ألفا و638 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

عفريت ترانزيت

في المركز الرابع جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 25 ألفًا و100 جنيه.



"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

توأم روحي

وفي المركز الخامس جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 10 آلاف و745 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

زنزانة 7

ذهب المركز السادس لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 7 آلاف و333 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز السابع، بعد تحقيقه 1071 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.

فيرس

احتل المركز الثامن فيلم "فيرس" محققًا 291 جنيها.

فيلم "فيرس" إخراج أسامة عمر، بطولة شريف السلاموني، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، ياسمين رحمي.