تراند اليوم : مشهد مؤثر.. أشرف زكي يبكي ويخر ساجدًا أثناء تكريمه على المسرح



في مشهد مؤثر أبكى الحضور، سجد الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين في مصر، على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي أمس الأربعاء أثناء تكريمه، معربًا عن سعادته وامتنانه بالتكريم ، وسط حضور عدد من الفنانين منهم شقيقته الفنانة ماجدة زكي وزوجته روجينا.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، افتتحوا مساء أمس، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.





