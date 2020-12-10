بكلمات مؤثرة.. خالد سرحان ينعي والد الفنانة داليا البحيري

حرص الفنان خالد سرحان على تقديم التعازي للفنانة داليا البحيري، لوفاة والدها المهندس محمود البحيري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك" وكتب"سرحان" على حسابه:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نقدم خالص التعازي للفنانة والزميلة داليا البحيري في وفاة والدها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرتها الكريمة"، ، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة. معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة. الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان خالد سرحان مسلسل " قيد عائلي"، من،تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، كارولين عزمي.

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