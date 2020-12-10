صورة.. كريم قاسم يهنئ أمير المصري لفيلمه البريطاني"Limbo"

حرص الفنان كريم قاسم على تهنئة الفنان أمير المصري لفيلمه البريطاني"Limbo"، الذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"قاسم" صورة له برفقة أمير المصري، عبر خاصية"ستوري"، وكتب عليها:"ما هذا الفيلم الرائع، والأداء الأفضل، فخور

بك يا أخي".

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الموافق 2 من الشهر الحالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي اليوم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي خاض من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.