ابنة دريد لحام تنفي خبر وفاته بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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نفت ابنة الفنان السوري القدير دريد لحام شائعة وفاة والدها إثر إصابته بفيروس كورونا. وأكدت ديمة لحام عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء في الساعات الأخيرة عن وفاة والدها إثر إصابته بفيروس كورونا. وأكدت أنه بصحة جيدة وكل ما تم نشره ما هو إلا مجرد شائعة أطلقتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل عليها وكسب الإعجابات. وأشارت الى أن والدها لم يعد يكترث الى هذه النوعية من الأخبار فهي، وللأسف، ليست المرة الأولى التي تخرج شائعات عن وفاته. مواضيع قد تهمك :

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