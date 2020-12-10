تأجيل حفل هبة طوجي في القاهرة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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بسبب تفشي جائحة كورونا، تم الاعلان عن تأجيل حفل الفنانة هبة طوجي في القاهرة والذي كان مقررا عقده يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري.

لكن المنظمون قرروا تأجيله قبل موعده بأسبوعين بدلاً من المخاطرة وإقامته في موعده، نظراً الى علو الأصوات الجماهيرية خلال الأيام الماضية المعبرة عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

ويأتي إلغاء الحفل بعد غياب عام ونصف العام عن الجمهور المصري. وكانت طوجي أحيت احتفالا كبيرا في فرنسا، على مسرح الأولمبيا العريق في باريس، والذي جمعها مع زوجها الموسيقي إبراهيم معلوف والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت.