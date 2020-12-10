زوجها واجه اتهامًا بالاعتداء الجنسي.. وأثارت أزمة بالسعودية.. ما لا نعرفه عن هبة طوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"تفجير مرفأ بيروت" حرم الفنانة اللبنانية هبة طوجي من الاحتفال بزفافها من زوجها الملحن وعازف الترومبيت الفرنسي اللبناني الأصل إبراهيم معلوف، والمخاوف من انتشار فيروس كورونا فرضت على حفلها الذي كان من المقرر إقامته في مصر يوم 18 ديسمبر الحالي، أن يعلنوا إلغاءه قبل ساعات من احتفالها بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.

وصادف شريط حياة هبة ميشال طوجي المولودة في حي الأشرفية في بيروت في 10 ديسمبر 1987، العديد من النجاحات والمفارقات أيضًا، إذ كانت أول مطربة عربية تشارك وتصل إلى المراحل النهائية في النسخة الفرنسية من برنامج "The Voice".

هبة التي درست الأدب الفرنسي، إلى جانب التصوير والإخراج السينمائي، بدأت رحلتها الغنائية عام 2007 مع المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، ومع تعاونهما معا طاردتهما الشائعات حول وجود قصة حب تجمعهما، وهو ما قوبل بالنفي أكثر من مرة من الثنائي، مؤكدين أن ما بينهما تواصلًا فكريًا وفنيًا، ووصفوه بأنه "عقد روحاني" في لقائهما مع الإعلامية لميس الحديدي.

"مين اللي بيختار".

مع إعلان السعودية سماحها للسيدات بقيادة السيارات، حرصت هبة الطوجي على تقديم أغنية لدعم السعوديات، وأخرجت كليب أغنيتها "مين اللي بيختار"، إلا أن أحد مشاهد الكليب أثار جدلا بسبب ظهورها وهي ترفع إيشاربًا عن رأسها، إذ فسره البعض بأنها تدعو لخلع الحجاب.

ورغم ما أثير بسبب الكليب، كانت هبة طوجي أول فنانة عربية تقف على أحد مسارح الرياض، وتشارك في سلسلة الحفلات التي نظمتها هيئة الترفيه السعودية.

"انفجار بيروت"

من المفارقات التي تشهدها حياة هبة طوجي أن دراستها الفرنسية، وعشقها للتمثيل والإخراج أتاح لها المشاركة بالأداء الصوتي بالنسخة المدبلجة بالفرنسية لفيلم الرسوم "علاء الدين"، وقدمت أيضا أغنية العمل، وذلك قبل أن تضطر إلى نقل حفل زفافها إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، بسبب حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقبل أشهر من زفاف هبة طوجي من الموسيقار وعازف الترومبيت الفرنسي اللبناني الأصل إبراهيم معلوف "حاصل على جوائز سيزار وفيكتوار الموسيقية"، كان القضاء الفرنسي قد أعلن براءته من تهمة الاعتداء الجنسي على إحدى المراهقات، وذلك بعد أن قبول استئنافه على الحكم السابق بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف يورو.