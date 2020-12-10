جورج كلوني يدخل المستشفى بعد فقدانه 11 كيلوجرام من وزنه بسبب هذا الدور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال النجم الأمريكي جورج كلوني، إنه دخل المستشفى بعد فقدانه 11 كيلوجرام من وزنه، استعدادا لدوره في فيلم Themidnight sky، المقرر عرضه على منصة "نيتفليكس" أواخر الشهر الجاري.

وبحسب جريدة الشرق الأوسط، فقد نقل إلى المستشفى قبل أربعة أيام من بدء تصوير الفيلم، وتم تشخيص حالته في النهاية بأنه مصاب بالتهاب البنكرياس، وهي حالة قد تكون مهددة للحياة، إلا أنه تعافى بشكل كبير وعاد إلى منزله في غضون أيام.

ويجسد جورج كلوني ضمن أحداث الفيلم، دور رائد الفضاء أوجسطين لوفتهاوس الذي يعاني من مرض السرطان، في الفيلم الذي يخرجه أيضاً، الأمر الذي دفعه إلى السعي لفقدان وزنه حتى يبدو شكله مناسباً للدور.

وكشف النجم العالمي في حوار لصحيفة ديلي ميرور، أنه كان يحاول جاهدا فقدان الوزن بسرعة دون أن يعتني بنفسه، واستغرق الوقت عدة أسابيع ليشعر بالتحسن.

وتابع كلوني: «لم يكن فقدان الوزن هو التغيير الجسدي الوحيد الذي تحملته من أجل القيام بهذا الدور، لقد اضطررت إلى ترك لحيتي تنمو بشكل كبير، وقد أحبها ابني لأنه كان يخفي فيها ألعاباً وحلوى لا أكتشفها إلا بعد وصولي للعمل".